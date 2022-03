Maroc/Ramadan: horaire continu 09h-15h dans les administrations et les établissements publics

Les horaires de travail dans les administrations, les établissements publics et les collectivités territoriales connaîtront un changement durant le mois sacré du Ramadan par l’adoption de l’horaire continu de 09h à 15h, et ce du lundi au vendredi, annonce jeudi le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.