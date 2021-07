La Commission des finances et du développement économique de la Chambre des représentants et celle des finances, de la planification et du développement économique de la Chambre des conseillers tiendront, mercredi prochain à Rabat, une réunion conjointe sur le projet de Loi de finances 2022 (PLF-2022).

Cette réunion, qui sera organisée au siège de la Chambre des représentants, sera l’occasion pour le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration de présenter le cadre général de l’élaboration du PLF-2022, indiquent les Chambres des représentants et des conseillers dans un communiqué conjoint. Cette rencontre se déroulera dans le strict respect des mesures de prévention et de protection mises en place par les deux Chambres, conclut la même source.