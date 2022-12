Maroc-Palestine: signature d’un MoU pour créer un Conseil d’Affaires

Ce MoU a été paraphé par le président de la CGEM, M. Chakib Alj, et le Président du Conseil d’Administration de l’Association, M. Mohammad Alamour.

Présidé par M. Badr Alioua, du côté marocain et de M. Naserddin Talal, du côté palestinien, ce conseil d’affaires a pour mission de rapprocher les entrepreneurs des deux pays autour de projets d’investissement porteurs de croissance et d’emplois, dans des secteurs comme l’Industrie pharmaceutique, la santé, la finance et les nouvelles technologies.