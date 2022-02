Maroc: Mounir El Bari élu à la tête de la FIFAGE pour 2022-2024

Conscient de la diversité et la complémentarité des membres qui composent la fédération, le nouveau binôme a exprimé sa volonté de travailler dans le consensus en cherchant l’intérêt général de l’ensemble de l’écosystème, indique un communiqué de la FIFAGE-CGEM. Dans ce sens, le programme du mandat mis en place en concertation avec les membres du Bureau et les principaux acteurs du secteur aura pour priorités plusieurs axes. Il s’agit de “développer l’industrie du papier et carton pour faire face à la pénurie mondiale, assurer la disponibilité de la matière première et acquérir une autosuffisance à long terme”, “développer une industrie inclusive, durable, décarbonée et qui respecte l’environnement” et de “finaliser l’étude sur l’écosystème Papier et Carton qui aboutira à la signature des contrats de performance des différents écosystèmes identifiés” (Valorisation de Vieux papiers et cartons, Solutions d’emballage, Livre scolaire et Cahier scolaire).

Par ailleurs, l’AGOE a été l’occasion de présenter le rapport d’activité de la mandature précédente et de désigner le nouveau bureau de la fédération, composé de Mohsine Sefrioui, Vice-président en charge du développement Industriel, de Bertrand Laplaud, Vice-président en charge du volet Partenariat, de Said El Anba, Vice-président en charge du volet Collecte et Recyclage, de Youssef Mouhyi, Vice-président en charge du développement du secteur de l’Imprimerie, de Brahim Sahib, Vice-président en charge du secteur Bois, de Khalid Lahbabi, Secrétaire Général et de Fatima Hamim, Secrétaire Générale Adjointe.