Maroc-Malte: le renforcement des relations économiques au menu d’entretins entre Bourita et Bartolo

Les mécanismes permettant de renforcer les relations économiques entre le Maroc et Malte ont été au centre d’un entretien, mardi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et son homologue maltais, M. Evarist Bartolo, en visite de travail au Royaume.