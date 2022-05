Maroc: l’officialisation de la langue amazighe en débat les 17 et 18 mai à la Chambre des conseillers

Organisé en partenariat avec l’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) et le soutien du programme de jumelage institutionnel Maroc-Union européenne et le programme de soutien du rôle du parlement dans la consolidation de la démocratie au Maroc, ce débat cherche à enrichir les contributions portant sur des recommandations et des propositions inscrites dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de la Chambre des conseillers sur le plan de la matérialisation du caractère officiel de la langue amazighe dans les travaux de la cette chambre, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Les travaux de cette rencontre de réflexion, qui sera présidée par le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, s’articuleront autour de l’examen des différents processus constitutionnels et institutionnels suivis par le Maroc en faveur de l’officialisation de la langue amazighe dans toute sa diversité et en tant qu’outil favorisant la promotion de la démocratie et le développement durable, note-t-on.

Ce débat rehaussé par la participation d’experts de l’UNESCO et du programme des Nations unis pour le Développement (PNUD), se veut aussi, selon la même source, une occasion de mettre en exergue les opportunités prometteuses offertes par l’institution législative dans son ouverture sur toutes les expressions linguistiques nationales et internationales, ce qui permis de consolider et de développer le rôle du parlement sur les plans de la représentativité, du contrôle, de la légifération, de l’évaluation des politiques publiques, ainsi que de la communication et de l’ouverture sur l’environnement social.

Le communiqué ajoute que cette rencontre sera aussi l’occasion de passer en revue les expériences et expertises cumulées par certaines institutions nationales, notamment l’IRCAM, dans la promotion et l’officialisation de la langue amazighe, outre l’analyse comparée d’expériences dans la gestion de la diversité linguistique lors des séances plénières et dans les différentes structures d’institutions parlementaires similaires.

Les travaux de cette conférence interactive se déclineront en deux axes; à savoir ”Diversité linguistique : levier de la démocratie participative et du développement durable” et ”Le plan d’action de la Chambre des conseillers relatif à la matérialisation du caractère officiel de la langue amazighe et son usage au sein des séances plénières”.

La rencontre sera marquée par la signature d’une convention de coopération entre la Chambre des conseillers et l’IRCAM régissant les domaines de soutien technique, l’amélioration des compétences, la formation continue et ce, pour un usage sans fluide de la langue amazighe dans les débats et les travaux.