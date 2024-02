Maroc: l’inspecteur Général des FAR s’entretient avec le Chef d’Etat-Major de la Défense de la Gambie

Sur Hautes Instructions du Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu, lundi au siège de l’Etat-Major Général des FAR, le Général de Division Mamat OA CHAM, Chef d’Etat-Major de la Défense de la Gambie, en visite officielle au Royaume du 4 au 9 février.

Au cours de cette rencontre, l’Inspecteur Général des FAR et le Chef d’Etat-Major de la Défense de la Gambie ont échangé autour des différents volets de la coopération des FAR et de l’armée gambienne, notamment la formation et l’échange d’expériences, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

Tout en se félicitant du niveau atteint par les relations entre les deux pays, les deux responsables ont également discuté les moyens de renforcer cette coopération et de l’élargir à d’autres domaines d’intérêt commun, notamment l’organisation et la participation à des Exercices militaires, ajoute la même source.

Marquées par la confiance et le respect mutuels, les relations bilatérales entre le Maroc et la Gambie ne cessent de se raffermir, notamment depuis la visite du Roi, à la Gambie en 2006, et plus récemment avec la signature à la ville de Dakhla de plusieurs Accords de coopération, conclut le communiqué.