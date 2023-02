Maroc : Le Salon Halieutis, un événement majeur pour échanger sur l’avenir de la production alimentaire de la mer (ministre israélien)

Le salon a été axé sur les connaissances et les pratiques scientifiques concernant la lutte contre l’érosion des richesses maritimes et la préservation de l’écosystème marin, ainsi que l’utilisation d’outils et de recherches innovants afin de préserver les capacités de production alimentaire de la mer et d’améliorer la durabilité de l’aquaculture et d’encourager les générations futures pour développer et maintenir ce secteur au Maroc comme partout dans le monde, a indiqué mardi un communiqué du ministère de l’agriculture, citant M. Dichter.

Le responsable israélien s’est félicité de la participation d’une délégation de son ministère pour la première fois à cette manifestation internationale sur l’économie bleue au Maroc, ajoutant que cette participation a été une occasion de présenter les innovations et les bonnes pratiques appliquées par Israël dans le secteur de l’entreprenariat en tant que pays pionnier dans la recherche de solutions scientifiques qui profiteraient à la fois à l’environnement et à la population.

Le Maroc est un pays pionnier au niveau régional dans la production alimentaire de la mer, souligne le communiqué, notant que le secteur de la pêche maritime au Maroc représente environ 2,3 pc du produit intérieur brut au cours des dix dernières années et crée des centaines de milliers d’opportunités d’emploi.

Eu égard à la place primordiale du secteur au Maroc et afin de préserver les capacités productives des aliments de la mer, le Royaume du Maroc œuvre à renforcer l’économie bleue, à préserver le secteur de la pêche, afin de développer le secteur de l’aquaculture, en mettant l’accent sur l’utilisation de l’innovation technologique comme outil pour améliorer la durabilité dans le domaine.

La 6-ème édition s’est tenue du 1er au 05 février courant au parc des expositions de la ville d’Agadir sous le thème : ” Pêche et Aquaculture durables : leviers pour une Economie Bleue inclusive et performante ” avec l’Espagne comme invité d’honneur.

L’édition de cette année a été marquée un cycle riche de rencontres et de conférences autour notamment du potentiel de l’aquaculture, dans une perspective de durabilité et d’alimentation de l’économie bleue, d’exploitation des avancées de la science, de la technologie et de l’innovation en support au développement durable du secteur.

L’organisation de ce grand rendez-vous traduit l’importance du secteur halieutique dans le tissu économique national. La production halieutique nationale a totalisé en 2022 un volume de 1,55 millions de Tonnes, plaçant ainsi le Royaume au premier rang des producteurs africains et à la 14ème place à l’échelle mondiale.