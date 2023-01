Maroc: Le pass jeunes, une application fin prête, actuellement en cours de test (ministre)

Intervenant lors d’une réunion de la Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants, il a précisé que cette application prévoit dans sa première version des prestations culturelles et sportives ainsi que des services dans les domaines bancaire et du transport, indiquant qu’elle sera opérationnelle dans une première phase dans la région de Rabat-Salé-Kénitra et ce, en partenariat avec la société ”Rabat animation’ et développement” et la société du Tramway de Rabat-Salé (STRS).

Ensuite, dans une seconde phase, le pass jeunes donnera droit à des avantages de transport ferroviaire dans toute la région, en partenariat avec l’ONCF (Office National des Chemins de Fer), a-t-il fait savoir, avant de préciser que cette offre profitera aussi aux jeunes ruraux et ce, d’une manière progressive pour éviter certaines difficultés techniques.

Il a noté que ce pass jeunes permettra aux personnes âgées de 16 à 30 ans de bénéficier de nombreux avantages ainsi que des réductions, expliquant qu’il s’agira de mettre à disposition des soldes de 500 à 1.000 dirhams par an pour pouvoir visiter des monuments historiques et des musées ou encore accéder à des terrains de proximité, des auberges et aux moyens de transport dans tout le Royaume.

M. Bensaid a assuré que son département cherche à ce que ce pass jeunes puisse englober un éventail aussi large que possible de prestations à travers l’implication de tous les autres départements, soulignant que ce instrument permettra à l’avenir aux jeunes de bénéficier de nombreuses prestations médicales à travers un partenariat avec le ministère de la santé et de la couverture sociale, outre la possibilité d’accéder au logement à un prix avantageux et ce, grâce à un partenariat avec le ministère de tutelle.

Sur tout un autre registre, le ministre a affirmé que le gouvernement envisage une révision des modalités d’octroi des subventions aux œuvres artistiques et aux associations culturelles, se félicitant de l’essor artistique dans le pays ces deux dernières décennies, depuis la mise en place de commissions de soutien.

Mais il n’en reste pas moins que des problématiques restent posées, entre autres, l’absence d’une stratégie dans le domaine culturel lors de la période passée, a-t-il déploré, annonçant que le gouvernement planche sur l’élaboration d’une stratégie culturelle et artistique associant tous les intervenants (artistes, syndicats et associations) et porte notamment sur le soutien financier des artistes et des créateurs ainsi que la définition du rôle de la région en tant qu’acteur principal dans la promotion et l’investissement dans le domaine culturel.

Pour leur part, les membres de ladite commission ont plaidé pour l’emploi des jeunes et leur accès facile aux prestations essentielles, insistant sur la nécessité de réduire les disparités territoriales qui impactent négativement l’épanouissement des jeunes ainsi que la promotion de la participation des jeunes dans la vie associative.

Ils ont, tour à tour, salué la volonté politique en faveur des jeunes à travers la consolidation des fondements de l’État social, la relance de l’économie nationale par le biais des investissements ainsi que la consécration de l’équité territoriale, tout en s’interrogeant sur la stratégie du gouvernement sur le plan de la matérialisation du Nouveau Modèle de développement dans son volet consacré aux jeunes.

Concernant enfin le modèle culturel et artistique, les membres de la commission se sont prononcés pour la promotion des conditions essentielles à l’activité culturelle, soulignant l’importance du partenariat et de la convergence des politiques dans le domaine de la culture et ce, en vue de favoriser une réelle industrie culturelle et aussi élargir l’offre culturelle dans le pays.