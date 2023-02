Le Conseil de gouvernement approuve le projet de décret fixant les attributions et l’organisation du ministère chargé des relations avec le parlement

Ce projet de décret a pour objectif d’harmoniser les attributions et l’organisation du ministère dans ses relations avec les attributions du parlement en matière de législation, de contrôle de l’action gouvernementale et d’évaluation des politiques publiques, et donc d’interagir avec l’ensemble des activités parlementaires, a indiqué M. Baitas dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil de Gouvernement.

Il s’agit également d’harmoniser les attributions du ministère dans ses relations avec la société civile, conformément à sa nouvelle stratégie en la matière qui comprend des programmes et de projets compatibles avec les derniers développement juridiques et réglementaires encadrant l’action des associations de la société civile, de la démocratie participative et de la participation citoyenne, a-t-il poursuivi.

Ce projet de décret, a-t-il noté, vise également à moderniser le ministère, qui est une administration publique moderne, en renforçant sa performance par des mécanismes et des règles de bonne gouvernance afin de consacrer les principes de transparence, d’efficacité et de clarté dans les domaines du management et de gestion administrative, tout en réorganisant ses unités administratives conformément aux méthodes de gestion moderne, que ce soit dans ses relations internes ou celles avec son environnement institutionnel et de ses usagers.

Le ministre a expliqué, dans ce sillage, qu’au titre de ce projet, les entités administratives relevant du ministère, auxquelles étaient assignées des tâches claires et précises, ont été réorganisées en vue de réaliser l’intégration fonctionnelle, en prenant en considération les compétences et les ressources humaines du ministère, tout en assurant leur redéploiement optimal dans les différentes unités administratives.