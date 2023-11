Maroc: le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à des fonctions supérieures

Au ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Mmes Imane Bentahila et Nada Es-Sallak ont été nommées respectivement directrice de l’École nationale d’Architecture (ENA) d’Agadir et directrice de l’ENA de Fès, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

En ce qui concerne le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, M. El Madani Saad a été nommé directeur de l’Institut supérieur des sciences de la santé à Settat, alors que M. Mohammed Sadik a été nommé directeur de l’Ecole nationale des sciences appliquées (ENSA) à Berrechid, a ajouté M. Baitas.