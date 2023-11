USA: l’affaire du meurtre du rappeur Tupac ressurgit, met la lumière sur une culture de violence

Tupac n’est pas le premier rappeur à perdre ainsi la vie et ne sera peut-être pas le dernier mais les circonstances de son assassinat et l’absence d’inculpation pendant de longues années ont alimenté un grand nombre d’hypothèses et de théories sur les responsables de sa mort. Certains évoquant les tensions entre musiciens des côtes Est et Ouest des Etats-Unis, d’autres allant jusqu’à accuser des agences fédérales d’être derrière sa mort.

Dans un pays où les fusillades sont monnaie courante et où le droit de posséder des armes est garanti par la constitution, l’artiste a rejoint une longue liste de célébrités tués par balle, dont D-Boy Rodriguez, Stretch ou encore Charizma.

« 2Pac » a été touché par quatre balles alors qu’il était en voiture en compagnie de Marion « Suge » Knight, l’ancien PDG de la maison de disque Death Row Records.

Le mystère de l’assassinat de Tupac en passe d’être élucidé

En septembre dernier, Duane Keith Davis (60 ans) alias « Keefe D » a été inculpé pour le meurtre du rappeur, après que la police de Las Vegas ait saisi une copie des mémoires qu’il a lui-même rédigées détaillant la vie des gangs, mais surtout la mort de Shakur. Selon la police, le meurtre a été perpétré après un conflit entre deux gangs basés à Compton, en Californie.

Shakur et « Suge » Knight étaient affiliés au gang Mob Piru à Compton, tandis que Davis était membre des Southside Compton Crips, précise la police qui a présenté le suspect comme le commanditaire du meurtre en représailles à une attaque contre son neveu.

Les disques du maître incontesté du rap dans la West Side étaient alors produits par Death Row Records, label associé à l’époque au gang de Los Angeles Mob Piru, en guerre depuis longtemps avec les South Side Compton Crips de Duane Davis.

Dans ses mémoires, Davis s’est notamment vanté d’avoir été le « commandant » de l’opération visant à abattre Tupac ainsi que le patron du label Death Row Records, Marion Knight, dit « Suge », après que les deux hommes ont roué de coups son neveu quelques heures avant le meurtre.

Début novembre, Keith Davis a plaidé non coupable devant un tribunal de Las Vegas. Selon les lois du Nevada, quiconque favorise et participe à un meurtre, même de manière indirecte, peut être inculpé pour ce crime.

Le parquet a expliqué que l’accusation se doutait depuis longtemps que « Keefe D » était mêlé à l’assassinat, mais qu’elle ne disposait pas de suffisamment de preuves pour l’inculper.

Plus qu’un simple rappeur

La musique de Tupac était liée aux problèmes sociaux, avec des paroles introspectives abordant souvent des sujets tels que l’inégalité raciale, la pauvreté et la violence des gangs.

Sa carrière a été marquée par une rivalité très médiatisée avec le rappeur de la côte Est Biggie Smalls. La légende du hip hop, qui a connu une ascension tout aussi fulgurante vers la gloire, a été tuée aussi par balle à Los Angeles à l’âge de 24 ans, moins d’un an après la mort de Shakur. Son meurtre n’est toujours pas résolu.

Tupac a également joué dans des films tels que « Above the Rim », « Juice » et « Poetic Justice ».

En juin dernier, 2pac a reçu son étoile sur le célèbre « Walk of Fame » à Hollywood. Il s’agit, avant tout, d’une reconnaissance de sa musique qui a inspiré des générations de rappeurs, dans l’attente que la justice se prononce sur son assassinat.