Maroc: le Conseil de gouvernement approuve des nominations à de hautes fonctions

Ainsi, au niveau du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique), MM. Mustapaha Aboumaarouf, Essaid El meskini et Mohamed Lrouz, ont été nommés respectivement doyen de la faculté de médecine et pharmacie, relevant de Université Hassan II de Casablanca, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, relevant de l’Université Chouaib Doukkali d’El Jadida et doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Meknès (Université Moulay Ismail), précise un communiqué publié à l’issue du Conseil, tenu en mode visioconférence.

Concernant le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique, le conseil a approuvé la nomination de Mme Hanane Bliakou au poste de directrice des Statistiques, des études, de la veille et de l’évaluation.

S’agissant du ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Mme Amane Fethallah a été nommée directrice générale des Ports et de la marine marchande, ajoute la même source.

Au niveau du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’ habitat et de la politique de la Ville, Mmes Khadija Kennou, Azhar Aktitou et Zahra Sahi ont été nommées respectivement directrice de l’Agence urbaine de Rabat-Salé, directrice de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine et inspectrice régionale de l’urbanisme de l’architecture et de l’aménagement du territoire national de Marrakech-Safi.

Le Conseil a également approuvé la nomination de M. Mohamed Achik au poste du directeur de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences, relevant du ministère du Travail et de l’insertion professionnelle, conclut le communiqué.