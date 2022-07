Maroc: le Conseil de gouvernement adopte des propositions de nomination à de hautes fonctions

Au niveau du ministère de l’Economie et des Finances, M. Mohamed Manchoud a été nommé Inspecteur général des finances, alors que M. Younes Idrissi Kaïtouni a été nommé à la tête de la Direction des ressources et de l’Audit à la Direction générale des impôts, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil. En ce qui concerne le ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la ville, il a été procédé à la nomination de Mme Zahra Sahi en tant que directrice de l’Agence urbaine d’Essaouira.

Pour ce qui est du Ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Mme Salma Tazi a été nommée à la tête de la Direction de la Femme.