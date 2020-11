Maroc: La mise en œuvre du plan de relance du secteur culturel au rang des priorités pour 2021 (ministre)

Tout en insistant sur la promotion de la valeur ajoutée des sites historiques, le ministre a fait savoir qu’un système informatique sera mis en place pour contrôler l’accès aux divers sites, ainsi qu’un système informatique géographique pour le patrimoine culturel national.

En outre, l’accent sera mis sur la création d’une mesure d’appréciation du PIB du secteur de la culture et d’un système de numérisation de l’opération de subvention et d’octroi de la carte de l’artiste.

Abordant les priorités fixées dans le cadre du plan de décollage culturel, le responsable a cité la finalisation des projets programmés au titre des conventions signées devant le Roi Mohammed VI, en plus des chantiers en cours dont celui de Dar El Baroud à Salé, la restauration des murailles de Tinmel et du site d’Aghmat et d’autres.

Il a également évoqué le programme de partenariats et des projets initiés dans le cadre de la coopération internationale, en particulier les évènements de l’université Moulay Ali Charif à Rissani et Rabat capitale de la culture africaine.

S’agissant du volet législatif, le ministre a mis l’accent sur le projet de loi portant sur la protection du patrimoine matériel et immatériel, le projet de décret relatif à l’Institut national des beaux-arts de Tétouan et celui en lien avec le Prix national du théâtre.

Il a d’autre part traité des retombées de la pandémie de Covid-19 sur le secteur, soulignant que 1400 activités culturelles et artistiques ont été organisées à distance avec un accent particulier sur l’équité territoriale.