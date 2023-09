Maroc : la mise en œuvre de la Feuille de route du tourisme 2023-2026 au centre d’une réunion à Ouarzazate

Ainsi, cette réunion de concertation entre professionnels et institutionnels a été l’occasion pour étudier la possibilité de création de laboratoires d’impulsion des filières « nature, hiking & trekking, désert & oasis et aventure, patrimoine immatériel et développement durable ».

Pour le chef du département Tourisme de nature à la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), Moulay M’hmed Hamidi, la nouvelle feuille de route privilégie le « raisonnement par filière plutôt que par destination ». Le tourisme, a-t-il expliqué, connaît un changement de paradigme et les études ont démontré que les statistiques devraient tenir compte des voyageurs par filière.

« Ouarzazate est considérée comme la capitale de la filière désert & oasis et aventure, comme Béni-Mellal-Khénifra pour le Hiking & trekking. Mais d’autres régions peuvent posséder les caractéristiques, ce qui induit que l’accent devrait être mis sur les filières », a dit M. Hamidi.

Et de soutenir : « Il y a aussi des filières transverses comme la filière du développement durable qui pourra s’appliquer au niveau de toutes les régions indépendamment de leurs spécialités touristiques ».

M. Hamidi a également fait savoir que l’objectif de cette rencontre est de mener des concertations avec les partenaires des différentes filières pour aboutir, in fine, à un contrat filière entre le département de tutelle, les régions et les professionnels.

Pour sa part, président du Conseil régional du Tourisme (CRT) de Drâa-Tafilalet, Mohamed Takhchi, a souligné l’importance de valoriser et de mettre à niveau le tourisme oasien et de montagne qui font la particularité de la région de Drâa-Tafilalet, notamment à Ouarzazate, et qui attirent un effectif croissant de touristes.

« Au cours des travaux de cette rencontre, nous avons examiné les propositions des professionnels et de l’ensemble des parties prenantes au secteur, et recueilli leurs recommandations pour faire converger nos points de vue et nous conformer à cette feuille de route », a-t-il dit. Dotée d’une enveloppe de 6,1 milliards de dirhams (MMDH), la Feuille de route du tourisme 2023-2026 vise à attirer 17,5 millions de touristes à horizon 2026, créer 200.000 emplois directs et générer 120 MMDH de recettes touristiques.