Tarik El Malki : La discrimination au travail, un coût économique pour les entreprises et l’économie nationale

« Les entreprises discriminantes font face à une série de coûts directs et indirects, les discriminations entravant le recrutement et la rétention des talents, ce qui limite la diversité et l’efficacité des équipes, et par conséquent la productivité », a souligné M. El Malki lors d’une conférence sous le thème « Pratiques de l’inclusion professionnelle au Maroc ».

Il a, dans ce sens, rappelé que l’ISCAE a initié divers projets dans le domaine de l’inclusion des femmes, notamment la création de l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises au Maroc (ORSEM), une initiative qui vise à répondre à un ensemble de défis économiques et sociaux.

Et de poursuivre que l’inclusion économique, qui implique l’intégration de profils divers et la lutte contre les discriminations liées au genre, à l’âge ou à l’origine ethnique, est devenue un enjeu majeur pour les économies.

Les outils d’inclusion économique sont essentiels pour mettre en valeur les compétences des employés et des diplômés, a relevé M. El Malki, notant qu’il incombe aux entreprises de revoir leurs politiques de recrutement afin d’adopter des approches plus inclusives.

Pour sa part, Manal El Abboubi, professeure à l’Université Mohammed V de Rabat et coordinatrice de la Chaire Innovations Sociales de HEM Research Center, a souligné l’importance de l’inclusion économique dans la construction d’une société plus équitable et prospère.

Après avoir mis en avant les initiatives en faveur de l’inclusion économique dont la Chaire est partenaire, notamment le projet SAWI (Support and Accelerate Women’s Inclusion), Mme El Abboubi a expliqué que ce projet vise l’émancipation des femmes dans divers secteurs de la société, à des fins d’égalité des genres, en facilitant l’accès des femmes à l’éducation, à la santé, et à l’autonomisation économique et politique.

De son côté, Aziza Mahil, chercheuse associée au HEM Research Center et membre de l’ORSEM, a considéré que l’approche genre au sein des entreprises devient un impératif afin de capitaliser sur l’ensemble des compétences, faisant remarquer que l’accès des femmes aux postes de responsabilité reste un défi persistant au sein des entreprises, ce qui diminue leur attractivité.

Par ailleurs, Mme Mahil a présenté un ouvrage auquel elle a contribué, intitulé « Genre et diversité : pour une GRH Responsable », qui a pour objet de vulgariser les pratiques de lutte contre la discrimination. Ce guide vise à fournir aux managers une boîte à outils pratique pour comprendre la question du genre, analyser les situations et mettre en place des actions préventives contre les discriminations à l’égard des femmes en milieu professionnel.