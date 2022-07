Maroc : La crise sanitaire entraîne des pertes économiques pour les femmes (HCP)

La pandémie du covid-19, au-delà de ses conséquences sur la santé, entraîne des pertes économiques importantes particulièrement pour les femmes, les poussant dans la vulnérabilité et la pauvreté, ressort-il d’une note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP), publiée à l’occasion de la Journée mondiale de la population qui est célébrée le 11 juillet de chaque année.

Ainsi, les ménages dirigés par des femmes ont plus subi la perte de revenus que leurs homologues hommes chefs de ménage, et ce quel que soit le secteur d’activité, indique le HCP. La proportion des ménages dirigés par une femme, se trouvant sans revenus s’élevait à 72% dans le commerce, 58% dans l’industrie (y compris l’artisanat), 36,4% dans l’agriculture et 41% dans les services, précise la même source.