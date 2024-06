Maroc/Hébergement touristique : le système de télédéclaration en ligne des nuitées opérationnel

Grâce à ce système de télédéclaration, qui remplace les déclarations manuelles, chaque nuitée hôtelière est enregistrée avec précision en toute simplicité, par un processus en ligne quotidien sur la plateforme « www.stdn.ma », fait savoir le ministère dans un communiqué.

Ainsi et conformément à la loi 80-14 relative aux établissements d’hébergement touristique et autres formes d’hébergement, cette transition vers la télédéclaration est obligatoire pour tout établissement accueillant des touristes nationaux ou internationaux (hôtels, maisons d’hôtes, résidences hôtelières, etc…), précise le ministère. Outre la conformité réglementaire, cette transition permet un gain de temps et d’efficacité précieux, grâce à l’automatisation du processus. Le STDN offre également aux établissements d’hébergement touristique un accès privilégié à des statistiques en temps réel, leur permettant d’analyser leurs performances et de s’adapter rapidement aux évolutions du marché. D’un point de vue sectoriel, le STDN permet d’améliorer les analyses des performances des établissements hôteliers, en facilitant le suivi des nuitées touristiques réalisées tant par les touristes marocains qu’étrangers. Cela permettra à l’écosystème de l’hébergement touristique ainsi qu’aux autorités compétentes de mieux comprendre les tendances, d’identifier les points forts et les opportunités d’amélioration, afin d’adapter les stratégies de développement. Pour permettre la mise en place effective de ce système qui ouvre de nouvelles perspectives, une collaboration fructueuse a eu lieu entre le Ministère de l’Intérieur, le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, la Direction Générale de la Sûreté Nationale et la Gendarmerie Royale.

C’est ainsi qu’en février 2024, une circulaire conjointe du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit et de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, avait été adressée aux walis, gouverneurs ainsi qu’aux délégués régionaux et provinciaux du tourisme, les invitant à assurer le suivi des inscriptions et des télédéclarations et à sensibiliser les hôteliers à l’importance de se conformer à la réglementation en vigueur et garantir une transition fluide vers le Système de télédéclaration.

Grâce à cette action conjointe, une mobilisation générale a eu lieu sur le terrain, permettant de compter actuellement 3.414 EHTC inscrits au STDN à fin mai 2024, soit 83% des EHTC opérationnels, souligne le ministère, invitant le reste des établissements à se conformer rapidement à ce processus.