Maroc : Grâce à Fatima Bouyahyaoui, l’accompagnement des femmes victimes de violences à Taourirt va crescendo

Depuis un jeune âge, cette femme ambitieuse s’est imprégnée des valeurs d’égalité, des droits de l’Homme, ainsi que de l’esprit de solidarité sociale, dans un milieu familial où la mère occupe une place prépondérante.

Au chant du coq, Fatima découvre l’action associative et accumule au fil du temps une riche expérience, qui lui a permis, grâce à sa persévérance et son abnégation, de marquer sa présence éminente en matière d’action associative au niveau de la province. Synonyme de la femme bosseuse en quête de l’excellence, la jeune femme (23 ans) a été plébiscitée au poste de présidente par les membres et adhérents de l’Association Al-Amal pour le développement, l’éducation et l’environnement du Douar Oulad Ramdan commune d’Oued Za de la province de Taourirt.

Depuis lors, jouissant d’une bonne réputation et avec une détermination sans faille, Fatima consacre inlassablement ses efforts afin de promouvoir une culture fondée sur le respect mutuel entre femmes-hommes et instaurer une société sans violences familiales ou violences basées sur le genre.

Cette militante associative estime que l’amélioration du statut de la femme nécessite l’implication et la mobilisation de toutes les sensibilités de la société, à commencer par la famille et l’environnement, pour lutter contre les discriminations fondées sur le genre et promouvoir l’égalité femmes-hommes.

Dans une déclaration à la MAP, Fatima Bouyahyaoui a indiqué que son association, dont la gestion de l’espace multifonctionnel pour les femmes de Taourirt lui incombe, assure les services d’accueil, d’écoute, d’orientation, de conseil juridique et d’hébergement temporaire pour les femmes en situation difficile ou victimes de violences, en plus de la médiation familiale.

“L’association s’emploie à leur apporter le soutien sanitaire, psychologique, social et juridique, mais aussi leur acquérir des connaissances sur les procédures juridiques, les droits, l’égalité et le genre”, a-t-elle ajouté, faisant savoir que son association a accueilli, au cours de 2022, 65 femmes victimes de violences ou en situation difficile, alors que le nombre des cas traités depuis le 1er janvier de l’année en cours a atteint 23 cas, en plus de 105 médiations familiales.

La militante associative a expliqué que cet espace prend en charge aussi les enfants abandonnés, dont 5 ont été accueillis au cours de l’année 2022, et deux enfants au cours de cette année, et ce suite aux instructions et en coordination avec le ministère public et la cellule femme et enfant du Tribunal de première instance de Taourirt.

En plus de cet espace, la présidente de l’association Al-Amal dirige aussi le Centre d’éducation et de formation de la commune de Ahl Oued Za, qui assure une gamme de prestations au profit des femmes et enfants de la province, notamment la couture, la lutte contre l’analphabétisme et l’enseignement préscolaire, outre d’autres activités parallèles, comme la sensibilisation à la santé reproductive et la planification familiale, entre autres.

Cette jeune femme militante a mis l’accent sur l’importance d’œuvrer de concert avec les institutions gouvernementales, la société civile et d’autres partenaires, afin de réduire le taux de mariage des mineurs et d’améliorer l’accès des filles à l’éducation, aux services de santé et à la formation aux soft skills.

Et de former le vœu que son association et d’autres établissements sociaux, puissent se voir accorder le soutien nécessaire, en vue de surmonter un ensemble de difficultés d’ordre matériel, tout en saluant le partenariat “privilégié” liant son association, avec bon nombre d’acteurs institutionnels, notamment le ministère de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, l’INDH et l’Entraide nationale.