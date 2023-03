Le Comité ministériel arabe chargé de l’Iran réitère sa solidarité avec le Maroc

Un communiqué publié à l’occasion de la réunion du Comité au Caire souligne que l’armement et l’entraînement par l’Iran d’éléments séparatistes du front polisario “menacent l’intégrité territoriale, la sécurité et la stabilité du Maroc”.

“Ces pratiques dangereuses et inacceptables s’inscrivent dans la continuité de l’approche déstabilisatrice du régime iranien envers la sécurité et la stabilité régionales”, note le communiqué.

Le comité s’est réuni, en marge des travaux de la 159-ème session ordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministres des affaires étrangères, sous la présidence de l’Arabie saoudite. Ont également pris part en tant que membres, les Émirats arabes unis, le Royaume de Bahreïn et l’Égypte, ainsi que le Secrétaire général de la Ligue des États arabes.

Le Comité a également exprimé sa profonde préoccupation face au sectarisme alimenté par l’Iran dans les pays arabes, y compris son soutien et l’armement des milices terroristes et le chaos et l’instabilité qui en résultent dans la région.

Ceci est de nature à menacer la sécurité nationale arabe, entravant par là même les efforts régionaux pour une résolution pacifique des problèmes et des crises dans la région.