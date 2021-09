Maroc/élections: la répartition provisoire des sièges (ministère de l’Intérieur)

Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur a indiqué, jeudi soir, que suite à la fin de l’opération de dépouillement et de décompte des voix relatives aux élections des membres de la Chambre des Représentants et des Conseils communaux et Conseils des régions, les données provisoires relatives à la répartition des sièges au titre desdits conseils peuvent être présentées comme suit:

1- Répartition des sièges pour la Chambre des Représentants:

Le Rassemblement National des Indépendants (RNI): 102 sièges.

Le Parti Authenticité et Modernité (PAM): 86 sièges.

Le Parti de l’Istiqlal (PI): 81 sièges.

L’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP): 35 sièges.

Le Mouvement Populaire (MP): 29 sièges.

Le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS): 21 sièges.

L’Union Constitutionnelle (UC): 18 sièges.

Le Parti de la Justice et du Développement (PJD): 13 sièges.

Les autres formations politiques: 10 sièges.

2- Répartition des sièges pour les Conseils des communes et d’arrondissements:

Le Rassemblement National des Indépendants (RNI) : 9.995 sièges

Le Parti authenticité et modernité (PAM) : 6.210 sièges

Le Parti de l’Istiqlal (PI): 5.600 sièges

L’Union socialiste des forces populaires (USFP): 2.415 sièges

Le Mouvement populaire (MP): 2.253 sièges

L’Union constitutionnelle (UC): 1.626 sièges

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS): 1.532 sièges

Le Parti de la justice et du développement (PJD): 777 sièges

Les autres partis politiques: 1.525 sièges.

3- Répartition des sièges pour les Conseils des régions:

Le Rassemblement National des Indépendants (RNI): 196 sièges

Le Parti de l’Istiqlal (PI): 144 sièges

Le Parti Authenticité et Modernité (PAM): 143 sièges

L’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP): 48 sièges

Le Mouvement Populaire (MP): 47 sièges

L’Union Constitutionnelle (UC): 30 sièges

Le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS): 29 sièges

Le Parti de la Justice et du Développement (PJD): 18 sièges

Les autres partis politiques: 23 sièges.