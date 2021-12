Maroc/Covid 19 : Prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 janvier 2022

Lors d’un point de presse tenu, à l’issue des travaux du Conseil, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a indiqué que le conseil a adopté le projet de décret N°2.21.1016, présenté par le ministre de l’intérieur, Abdelouafi Laftit, portant prolongation de la période de validité de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour faire face à la propagation du Covid-19.

Ce projet de décret vise à prolonger la période de validité de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national du vendredi 31 décembre 2021 à 18H00 au lundi 31 janvier 2022 à 18H00, en vue de garantir l’efficacité et l’efficience des mesures prises par les autorités publiques dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie liée au Covid-19.

Le texte se base sur les dispositions de l’article 2 du décret loi 2.20.292 du 23 mars 2020 relatif à l’application des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire et les mesures de sa déclaration accordant aux deux autorités gouvernementales en charge de l’intérieur et de la santé, le droit de proposer la prolongation de la période de l’état d’urgence sanitaire et de prendre les mesures nécessaires qui s’imposent.