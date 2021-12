La valeur universelle exceptionnelle d’Essaouira repose également sur ses valeurs d’ouverture et de tolérance (Azoulay)

S’exprimant en clôture d’un atelier de trois jours, initié conjointement par le bureau Maghreb de l’UNESCO et l’Association Essaouira-Mogador, et portant sur l’intégration de la culture, du patrimoine et de l’histoire dans les stratégies de développement local, M. Azoulay a rappelé la singularité des valeurs incarnées par Essaouira et leur importance dans le processus de reconnaissance de sa valeur universelle exceptionnelle.

Cette valeur universelle exceptionnelle pourrait, selon lui, avec l’appui de l’UNESCO, faire l’objet d’une réflexion actualisée qui permettrait de mieux faire la pédagogie de l’ambition d’Essaouira et de ses motivations en matière de sauvegarde de son patrimoine culturel et de sa reconnaissance internationale.

Ainsi, avec ses découvertes préhistoriques récentes et une réflexion actualisée sur ce qui fait sa valeur universelle exceptionnelle, la Cité des Alizés se prépare à dérouler une Feuille de route ambitieuse afin de faire de la culture un véritable moteur de développement durable, a affirmé le Conseiller de Sa Majesté le Roi.

Ces trois journées de présentation, d’échange d’expériences et de débat ont aussi permis à l’ensemble des parties-prenantes une meilleure compréhension des mécanismes et cadres normatifs dans lesquels s’inscrit l’action de l’UNESCO auprès du Maroc et d’Essaouira, mais également de rappeler les jalons à franchir pour tirer pleinement profit de l’ensemble des potentialités qui en découlent, a-t-il souligné.

Saluant la participation de la société civile souirie durant ces ateliers, M. Azoulay s’est exprimé avec émotion sur l’engagement sans faille de celle-ci depuis plus de trente ans dans ce qu’il qualifie de “refondation ou renaissance d’Essaouira”, ajoutant que le trésor dont elle est dépositaire et qui fait sa singularité, réside dans la profondeur de sa culture, la richesse de son patrimoine et l’authenticité de ses valeurs d’ouverture et de tolérance.