Maroc condamne fermement l’incursion des forces israélienne dans la mosquée Al Aqsa

Dans un communiqué, le ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger indique que “le Royaume du Maroc considère que cette agression flagrante et cette provocation méthodique durant le mois sacré du Ramadan contre le caractère sacré de la mosquée et sa place dans le cœur de la Oumma islamique ne fera qu’attiser les sentiments de haine et d’extrémisme et réduire à néant les chances de relance du processus de paix dans la région”.

“Le Royaume du Maroc appelle les Nations Unies et la communauté internationale à intervenir d’urgence pour mettre un terme à ces violations et agressions contre le peuple palestinien désarmé et ses valeurs sacrées”, ajoute la même source.

Sur instructions du Roi Mohammed VI, cette condamnation et cette dénonciation ont été communiquées directement au chef du bureau de liaison israélien à Rabat, conclut le communiqué.