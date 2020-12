Maroc/Chine: inauguration à Kénitra de la deuxième usine de Dicastal Morocco Africa

La cérémonie d’inauguration de la deuxième usine de Dicastal Morocco Africa de production de jantes en aluminium s’est tenue, samedi 26 décembre 2020, à la zone d’accélération industrielle (ZAI) de Kénitra, sous la présidence du mnistre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique, Moulay Hafid Elalamy, et, en visioconférence depuis Pékin, du vice-président de CITIC Group et président de CITIC Dicastal, Xu Zuo, et en présence du gouverneur de la province de Kénitra, M. Fouad M’Hamdi.

Cette nouvelle usine, dont les travaux de mise en service ont été lancés en novembre 2019, doublera la capacité de production annuelle pour atteindre 6 millions de jantes et porte l’investissement global du groupe à 350 millions d’euros, avec à la clé la création de 1250 emplois, dépassant ainsi les objectifs prédéfinis.

Doté d’une technologie de pointe, cette usine fabriquera des produits premiums de haute finition en matière de peinture, ainsi qu’une gamme de jantes plus grandes.

La première usine de Dicastal, qui a nécessité un investissement de plus de 147 millions d’euros, tourne à pleine capacité, depuis son inauguration en juin 2019, et emploie plus 650 personnes.

A l’occasion, M. le Ministre Elalamy a déclaré que « ce nouvel investissement atteste, sans équivoque, de la résilience du secteur automobile marocain et illustre la confiance des leaders mondiaux de l’industrie automobile en la destination Maroc et son positionnement confirmé comme base mondiale compétitive de production et d’exportation ». Et de souligner que « la compétitivité du secteur automobile national se voit améliorée par le renforcement de l’intégration locale profonde et la décarbonation de la production par le recours aux énergies renouvelables ».

De son côté, le directeur général de Dicastal Morocco Africa, M. Badr Lahmoudi a déclaré que cette 2ème phase, réalisée pendant la crise sanitaire mondiale, n’a pas été facile à mettre en place: « Nous avons pu compter sur l’appui du gouvernement marocain pour maintenir le chantier de construction ainsi que l’activité de production en prenant toutes les précautions nécessaires pour la sécurité sanitaire de l’ensemble de nos collaborateurs ».

Et d’ajouter que le Maroc a su gagner la confiance du groupe et a démontré son potentiel grâce à la qualité de ses compétences et ses infrastructures, amenant ainsi le groupe à acquérir un foncier de 14ha supplémentaires à la ZAI Kénitra pour l’élargissement de ses activités. Le groupe compte y installer ses futurs projets de pièces automobiles, à savoir, une panoplie de produits dédiés au châssis et au moteur, contribuant à augmenter la valeur ajoutée de l’industrie automobile au Maroc.

Par ailleurs, dans une perspective de développement durable, le groupe compte mettre en place un poste de haute tension afin d’augmenter l’efficacité énergétique et de favoriser l’utilisation d’énergie renouvelable. Ce projet, d’un montant global de 60 millions de dirhams, sera réalisé en collaboration avec l’ONEE.

Le groupe vise ainsi à consolider ses acquis et à mettre en place une stratégie de développement humain, en collaboration avec ses équipes en Chine, afin d’accompagner les talents et les compétences marocaines.