Maroc: Bourita reçoit le président de la Fondation Konrad-Adenauer

Dans une déclaration à la MAP, M. Lammert a indiqué que sa rencontre avec M. Bourita a été une occasion pour souligner l’importance et les perspectives de coopération, ainsi que la nécessité d’un dialogue accru entre les deux parties, notant que la fondation œuvre de manière efficiente, avec ses partenaires, pour l’exécution de certains projets du nouveau modèle de développement du Maroc, aux côtés d’autres initiatives.

“La fondation allemande Konrad-Adenauer travaille depuis plus de 40 ans, avec ses partenaires gouvernementaux, parlementaires et de la société civile, sur des projets d’éducation et du renforcement des capacités notamment en matière de participation politique, de climat et d’énergie”, a-t-il précisé.