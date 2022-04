Maroc/Automobile : les exportations progressent de 4,1% à fin février

Cette évolution provient, principalement, de l’accroissement des ventes du segment “construction” de 8,6%, explique l’Office dans sa récente note sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Cette hausse est ralentie par la baisse des ventes du segment “câblage” et du segment “intérieur véhicules et sièges” de 3,7% et 2,2% respectivement, fait savoir l’Office, notant que la part de ce secteur dans le total des exportations gagne 2 points passant de 29,7% à fin février 2020 à 31,7% à fin février 2021.

Pour leur part, les exportations des phosphates et dérivés ont atteint quelque 7,14 MMDH à fin février dernier en hausse de 7,9% par rapport à la même période une année auparavant

L’office des changes indique par ailleurs, qu’à fin février 2021, les exportations enregistrent une baisse de 2,5%, totalisant 49,62 MMDH contre 50,86 MMDH un an auparavant, notant que ce recul touche principalement les ventes du textile et cuir et celles de l’aéronautique et dans une moindre mesure celles de l’agriculture et agro-alimentaire.

En effet, les exportations du secteur textile et cuir s’établissent à 5,09 MMDH à fin février 2021 contre 6,17 MMDH une année auparavant soit une baisse de 17,5%. Cette évolution s’explique, principalement, par le recul des ventes des vêtements confectionnés (-18% ou -685MDH) et celles des chaussures (-29,6% ou -186MDH). La part de ce secteur dans le total des exportations perd 1,8 point (10,3% à fin février 2021 contre 12,1% à fin février 2020).