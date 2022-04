“Les tribunaux algériens sont transformés en machine broyant le multipartisme et les libertés d’opinion”

Dans un communiqué, le Front, créé par les forces du pacte pour l’alternative démocratique (PAD), a tiré la sonnette d’alarme contre “la vague d’arrestations et d’interdictions de réunions, ainsi que contre une justice transformée en machine à broyer les dignes filles et fils du Hirak”.

Il a déploré le fait que depuis plusieurs semaines, la situation politique en Algérie est rythmée par plusieurs arrestations et de multiples procès politiques intentés à des dizaines et dizaines de militants politiques, d’associatifs, de syndicalistes, d’activistes, de journalistes et blogueurs.

Selon la même source, cette politique liberticide et d’abus n’a épargné aucune forme d’action politique.

Il fait savoir que Tahar Khouas, membre fondateur du Front contre la répression et pour les libertés ainsi que d’autres militants qui agissent par des moyens pacifiques pour la libération des détenus politiques et d’opinion et solidarité avec les familles des détenus sont arbitrairement emprisonnés avec de lourds chefs d’inculpation qu’autorise l’article 87 bis du code pénal qui assimile des activités politiques ordinaires à des faits terroristes.

Le même article de démolition des libertés est brandi contre le journaliste Kadi Ihsène poursuivi pour “appartenance à une organisation terroriste”, a-t-il dénoncé.

Il estime que l’espoir de voir un début d’apaisement après la requalification de chefs d’inculpation pour certains détenus dont la suppression d’accusations d’ordre criminelle, l’abandon de poursuites ou la relaxe prononcée dans plusieurs cas, s’est aussitôt dissipé avec de nouvelles convocations et condamnations de citoyens pour des faits souvent liés à leur participation au Hirak révolutionnaire.

Le Front contre la répression et pour le libre exercice des libertés a réitéré l’exigence démocratique de libération de tous les détenus politiques et lance un appel pressant à l’arrêt de la répression sous toutes ses formes et à l’ouverture du champ politique et des médias à tous les Algériens.