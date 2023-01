Maroc-Allemagne: l’AHK célèbre son 25ème anniversaire

Intervenant à cette cérémonie, organisée sous l’égide du ministère fédéral de l’Économie et de la Protection du climat de la République fédérale d’Allemagne, M. Dölger s’est félicité de la qualité des relations entre le Maroc et l’Allemagne, soulignant la convergence des perspectives entre les deux pays. “Nous partageons trois objectifs communs avec le Maroc”, a indiqué l’Ambassadeur, citant le volet de l’industrialisation dans lequel l’Allemagne est un “partenaire idéal” et complémentaire du Maroc dans le cadre d’un partenariat industriel gagnant-gagnant. A ce titre, M. Dölger a fait observer la hausse des investissements directs allemands à l’étranger à destination du Royaume.

Pour ce qui est du deuxième axe de coopération, le diplomate a évoqué la question du développement durable et des énergies renouvelables sur lesquelles les deux pays se sont engagés, notamment à travers des investissements dans le secteur de l’hydrogène vert, ajoutant que le troisième objectif s’attache à la formation et à la migration circulaire au profit des jeunes marocains. Pour sa part, le président de l’AHK Maroc, Mazen Sowan, est revenu sur l’historique de l’AHK Maroc qui ne comptait que 200 adhérents à sa création, et qui a réussi, au fil des années à devenir un acteur privilégié de la promotion des relations économiques germano-marocaines. Pour illustrer ses propos M. Sowan a fait référence à l’augmentation des exportations allemandes vers le Maroc de 298% entre 1997 et 2021 pour s’établir à plus de 2,1 milliards d’euros (Md€) et de 232% pour ce qui est des importations sur la même période, soit plus de 1,5 Md€. “Aujourd’hui, l’AHK Maroc compte 700 membres, et nous avons énormément de demandes du côté des entreprises allemandes à qui nous expliquons les avantages qu’il y a à s’installer au Maroc”, a-t-il conclu. Pour le directeur général de l’investissement et du climat des affaires au sein du ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Ghali Skalli, “le Maroc devient un partenaire de choix pour l’Allemagne”. Il a, dans ce sens, évoqué la compétitivité de la plateforme nationale, ses infrastructures et ses écosystèmes industriels notamment automobile et aéronautique. Après avoir plaidé pour un rapprochement des chaînes de valeurs entre le Maroc et l’Allemagne, M. Skalli a fait observer les nouveaux enjeux de la transition écologique et de la décarbonation des économies, dans lesquels le Maroc se place comme un relais de compétitivité de choix pour l’Allemagne.

De son côté, le directeur-général de l’AHK Maroc, Andreas Wenzel, a insisté sur l’importance du partenariat économique bilatéral qui est plus que jamais au centre de la réflexion des deux parties. Et d’ajouter: “forte de son dynamisme et de sa force novatrice, la Chambre poursuit le déploiement des idées des fondateurs de cette institution et ne cessera de transmettre de nouvelles impulsions à ce partenariat qui ne cesse de se fortifier”. Cette rencontre a réuni 230 invités ainsi qu’une délégation de hauts représentants d’Allemagne, représentée notamment par le membre de la direction générale de l’Association des chambres de commerce et d’industrie allemandes (DIHK) à Berlin, Volker Treier, et de la directrice générale de l’Afrique du Nord, du Proche et Moyen-Orient au sein du ministère fédéral allemand de l’Économie et de la Protection du Climat, Dorothea Schütz.

L’AHK Maroc est la principale instance locale pour toutes les questions qui concernent les marchés allemand et marocain. Avec plus de 700 membres, elle constitue depuis 1997 un appareil performant de soutien et d’accompagnement. L’AHK Maroc fait partie du réseau mondial des Chambres Allemandes de Commerce à l’étranger (AHK), qui rassemble 140 antennes dans 92 pays.