Maroc/Aïd Al-Adha : une aubaine pour les petits métiers saisonniers

Pour tirer profit de la demande accrue qui accompagne la fête du sacrifice, plusieurs métiers éphémères émergent proposant un large choix de produits et d’outillages ainsi que des services liés au rituel de sacrifice.

Aiguisage de couteaux, vente de foin, de charbon et de fourrages pour bétail, découpage de la viande des moutons ou même collecte et assèchement de leurs peaux … nombreux sont ceux et celles qui s’appliquent à ces activités génératrices de revenu.

La période de la fête du sacrifice permet, en effet, à ces petits commerçants saisonniers, dont plusieurs sont des jeunes, de faire des gains et de subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille, notamment à l’occasion de cette fête qui nécessite des charges financières supplémentaires.

C’est le cas de Reda, un jeune étudiant de 21 ans qui saisit cette opportunité pour vendre, dans un des quartiers populaires de Salé, en plus des épices prisées à cette occasion, surtout le sel, les ustensiles de cuisine, les outillages et les accessoires nécessaires pour l’Aïd Al-Adha.

“Depuis trois ans, je m’adonne à ce commerce qui ne nécessite pas un grand capital en vendant les épices et une variété de produits, notamment des brochettes et des grilles viande pour les barbecues, une variété de couteaux (couteaux à désosser, couteaux avec manche en plastique ou en bois, couteaux de boucher…)”, a-t-il confié.

Juste à quelques mètres, Aziz et Karim, deux frères vendent quant à eux le charbon et le fourrage pour les bêtes et proposent également le service d’aiguisement de couteaux, deux activités florissantes en cette période dans les rues et les quartiers.

Pour eux, il s’agit d’une occasion à saisir pour se faire un peu d’argent surtout avec l’engouement pour le charbon et le fourrage qui augmente au fur et à mesure que l’on s’approche du jour de l’Aïd.

Côté client, Saloua, mère de deux enfants, fait savoir que les jeunes du quartier qui s’adonnent à ces métiers lucratifs rendent les préparatifs de l’Aïd plus faciles en lui épargnant les aller-retour au marché central, pour faire ses provisions en produits nécessaires quelques jours avant l’Aïd.

D’une durée de vie courte, ces petits métiers éphémères permettent à ceux qui s’y adonnent de générer un revenu, même si parfois modeste, de quoi subvenir partiellement aux besoins de leurs familles en cette occasion de fête qui requiert un budget spécial pour les préparatifs.