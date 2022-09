Maroc : Adil Sghir élu secrétaire national de la jeunesse du PJD

L’élection de M. Sghir, né en 1984, a eu lieu lors du 7è congrès national de la jeunesse du PJD qui se tient à Bouznika les 16,17 et 18 septembre.

M. Sghir a obtenu 188 voix sur 307, contre 76 voix pour son concurrent immédiat, Saad Hazem, et 28 voix pour son second rival, Abdelkarim Gaadaoui. Par la même occasion, Reda Boukmazi a été élu secrétaire national adjoint.

Dans une allocution de circonstance, le nouveau secrétaire national a estimé que la prochaine étape est celle de reconstruction de la jeunesse du PJD, notant que l’atmosphère qui a caractérisé les travaux de ce congrès rassure sur la capacité des jeunes “de se lancer à nouveau pour gagner de gros paris”.

“Grâce à la coopération et la détermination, nous nous lancerons tous en vue de relever le défi, de gagner l’enjeu de raviver l’intérêt des jeunes pour le travail politique, et de défendre la justice sociale et spatiale”, a-t-il souligné.

Ce congrès se tient au Complexe Moulay Rachid de la jeunesse et des sports à Bouznika, sous le signe “Une lutte renouvelée des jeunes pour le choix démocratique et la justice sociale”.

Le programme du congrès comprend la présentation, la discussion et l’approbation des rapports de performance, les travaux des commissions et des ateliers, une session pour la présentation et l’approbation des recommandations des commissions, puis l’élection des membres du Bureau National.

Le congrès de la jeunesse du PJD se tient conformément au statut de la jeunesse, tous les quatre ans. cette année, le nombre de conférenciers a atteint 410, dont 66 femmes (environ 16%).

Selon le statut, le Congrès national se compose principalement d’un représentant du secrétariat du parti, de membres du Comité central de la jeunesse, de représentants des provinces, des localités et des sections à l’étranger.