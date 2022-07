Marhaba 2022 : un Grand geste Royal qui vient dynamiser la saison touristique estivale

Les arrivées des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ne peuvent que booster l’activité touristique qui s’annonce d’ores et déjà prometteuse avec la reprise du trafic maritime entre le Maroc et l’Espagne et l’allègement des conditions d’accès au territoire national.

Ainsi, c’est avec joie que les Marocains de la diaspora affluent pour retourner à leur mère patrie et y passer leurs congés entourés de leur famille et amis, surtout avec l’avènement de la fête de Aid Al Adha durant le mois de juillet.

Après deux ans de fermeture des frontières à cause de la pandémie du Covid19, les MRE peuvent profiter pleinement des atouts que présente le Maroc, une destination touristique par excellence, commençant par son climat, un des meilleurs de la planète, ses ressources naturelles diversifiées (plages, désert, montagne..), passant par une panoplie de lieux d’attraction et de monuments à visiter.

Passer les vacances au Maroc signifie pour les Marocains du monde consolider les liens forts et historiques qu’ils entretiennent avec leur mère patrie et vivre une expérience touristique enrichissante qui satisfait tous les goûts, grâce à la diversité des activités proposées : culturelles, de détente ou de divertissement.

Pour faire réussir cette initiative, qui reflète la Haute et Bienveillante Sollicitude dont Sa Majesté entoure la communauté marocaine résidente à l’étranger, la Fondation Mohammed VI, en coordination avec les intervenants gouvernementaux, les autorités et autres parties prenantes, se mobilise d’arrache-pied pour assister les MRE et les accompagner dans leur retour au Maroc. Dans ce sillage, le département du Transport œuvre de concert avec toutes les parties concernées par l’opération “Marhaba” en vue d’assurer une offre suffisante en matière de transport maritime, aérien et international, en termes de diversification des lignes et du nombre de voyages, en veillant à l’accompagnement des sociétés de transport et en leur accordant les autorisations nécessaires.

Par ailleurs, Royal Air Maroc (RAM) a renforcé son programme de vols pour la saison d’été 2022, en proposant 6 millions de sièges sur 80 liaisons aériennes à travers les quatre continents.

La RAM a rétabli des routes aériennes qui ont été fermées durant la crise sanitaire et ouvert de nouvelles lignes, notant que ce programme permettra de recouvrir près de 90% du réseau couvert par la compagnie nationale en 2019.

Compte tenu de la particularité du voyage des Marocains du monde qui préfèrent voyager en famille, un ensemble d’offres et de facilités a été mis en place pour répondre à leur requête portant sur un produit standard et durable avec un prix très convenable aux familles résidentes à l’étranger, permettant une réduction de 20% du prix global. En outre, ce produit a été étoffé par des mesures souples au cours des étapes du voyage.

Et de rappeler que l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) avait lancé en 2021 une campagne de communication dédiée aux membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger sous l’ombrelle de sa nouvelle marque “Ntla9awfbladna”.

Cette campagne vise notamment à conforter le Royaume en tant que destination préférée des MRE, tout en les incitant à explorer et découvrir davantage toutes les richesses de leur pays.

Selon des chiffres de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), les recettes touristiques se sont renforcées, en une année, de 123,3% au terme des quatre premiers mois de 2022. L’opération Marhaba 2022 couplée à l’allégement des restrictions aux voyages, et les mesures gouvernementales visant le soutien et la relance de l’activité du secteur, devraient renforcer cette hausse durant la saison estivale.