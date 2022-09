Manifestations en Iran: Guterres appelle à “la plus grande retenue”

Exprimant sa préoccupation face aux informations faisant état d’un nombre grandissant de décès, le haut responsable onusien a insisté sur la nécessité de mener une “enquête rapide, impartiale, et efficace” sur la mort de la jeune femme dénommée Mahsa Amini.

L’Iranienne de 22 ans est décédée le 16 septembre à l’hôpital, trois jours après son arrestation à Téhéran pour non respect du code vestimentaire. Sa mort a provoqué un vaste mouvement de colère, et la contestation s’est propagée depuis dans plusieurs villes iraniennes, certains manifestants lançant des slogans hostiles au pouvoir, selon des médias locaux. Plus de 1.200 manifestants, dont des femmes, ont été arrêtés, d’après les autorités.

Selon un bilan incluant manifestants et forces de l’ordre publié par l’agence de presse iranienne Fars, environ 60 personnes ont été tuées depuis le début du mouvement de protestations.