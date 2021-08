Manifestations anti-pass : cinquième week-end de mobilisation en France

Le mouvement ne faiblit pas et les autorités s’attendent à la participation d’au moins 250.000 personnes lors de ce cinquième week-end de mobilisation, contre 237.000 personnes samedi dernier, selon les médias du pays.

La capitale française accueille trois manifestations autorisées où pourraient converger entre 15.000 et 20.000 personnes. Ils étaient 17.000 samedi dernier à être descendu dans les rues de Paris pour défendre la « liberté » face à la «dictature sanitaire » que représente aux yeux des manifestants le passe sanitaire.

Un important dispositif sécuritaire a été déployé ce samedi à Paris, fort d’au moins 1.600 éléments des forces de l’ordre.

Cette nouvelle mobilisation anti-pass intervient alors que l’extension du pass sanitaire est entrée en vigueur lundi dernier.

Déjà appliqué depuis le 9 juin pour les salons, les foires, les arènes, les stades, les festivals et les concerts, le passe sanitaire, est devenu obligatoire depuis le 21 juillet dans les lieux de loisirs ou de culture où la jauge atteint les 50 personnes.

Depuis lundi dernier et suite à la validation du Conseil constitutionnel, le passe sanitaire, qui prend la forme d’un QR code témoignant d’un schéma vaccinal complet, de la négativité d’un test Covid-19 ou du rétablissement de la maladie, est devenu obligatoire pour se rendre dans les restaurants, bars, ou cafés, et pour se déplacer en trains, car et avions de longue distance.