Mali: neuf morts dans une attaque contre un aéroport et un camp militaires

“Un bilan provisoire fait état de 9 morts et 61 blessés, tous des civils, ainsi que d’importants dégâts matériels”, a-t-il indiqué dans un communiqué.

L’attaque a débuté vers 05H30 (locales et GMT) et s’est achevée aux environs de 08H00, selon des sources militaires et locales. L’armée malienne a depuis repris le contrôle de la zone.

Selon un élu local, des militaires sénégalais de la Minusma, la mission de l’ONU au Mali, sont intervenus.

Le camp de la Minusma s’étend sur quatre hectares de terrain à côté de l’aéroport et du camp de l’armée malienne.

Le colonel Abass Dembele, gouverneur de la région de Mopti, s’est rendu sur les lieux de l’attaque, qualifiée par ses services d'”attaque à la voiture piégée” ayant visé une “base aérienne” à Sévaré.

“Il a d’abord rendu visite aux blessés admis à l’hôpital Somine Dolo avant d’aller ensuite (…) dans la zone aéroportuaire où le véhicule piégé bourré d’explosifs a explosé sans atteindre sa cible”, a fait savoir le gouvernorat.

De son côté, une source militaire malienne à Sévaré a évoqué “une attaque terroriste”.

“C’est une attaque complexe qui a nécessité un véhicule piégé et des techniques de guérilla”, a noté une autre source militaire.