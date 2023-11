Mali : l’ONU déterminée à achever le retrait de sa Mission à la date prévue du 31 décembre

« Les Nations Unies réaffirment leur détermination à achever le retrait de la MINUSMA du Mali, à l’exception de l’équipe de liquidation, incluant son unité de garde et les arrière-gardes des pays contributeurs de troupes et de police, à la date prévue du 31 décembre, et comptent sur la pleine coopération du Mali dans ce processus », a indiqué le porte-parole de l’ONU dans une note aux correspondants.

Il a fait savoir que le retrait du personnel de la MINUSMA se poursuit, à ce jour, alors que la moitié du nombre total de 13.871 personnels en uniforme a quitté le Mali, précisant que cette semaine, les contingents tchadien et guinéen du convoi qui a quitté Kidal (Nord) devraient partir de Gao (Nord-Est) et retourner vers leurs pays respectifs.

Le responsable a relevé que le convoi onusien terrestre qui a quitté Kidal le 31 octobre a atteint sa destination à Gao le soir du 7 novembre sans incident additionnel, rappelant que le convoi, qui a parcouru près de 350 kilomètres, a rencontré six engins explosifs improvisés en cours de route. Au total, 37 soldats de la paix ont eu besoin de soins médicaux, et tous sont sortis de l’hôpital ou sont dans un état stable.

Le départ de Kidal marque la fermeture de la huitième base de la MINUSMA, sur un total de 13 bases, a-t-il noté, ajoutant qu’au cours des prochaines semaines, la Mission mettra fin à sa présence à Ansango dans la région de Gao, puis à Mopti, achevant ainsi la deuxième et dernière phase du plan de retrait de la Mission du Mali, tel qu’indiqué au Conseil de sécurité des Nations Unies en août.

Conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité, la Mission a mis en œuvre, depuis le 1er juillet dernier, un plan visant à effectuer un retrait sûr et ordonné d’ici au 31 décembre 2023 en étroite consultation avec le gouvernement de transition malien et en coordination avec les pays fournisseurs de contingents ou de personnel de police, suivi d’un processus de liquidation à partir du 1er janvier 2024, rappelle-t-on.