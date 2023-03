“Made in Morocco” : les Marocains prêts à consommer local si le rapport qualité/prix est acceptable (étude)

Les marocains sont prêts à consommer local à condition que le produit soit dans un rapport qualité/prix acceptable, révèle une étude sur la perception du consommateur marocain par rapport au label “Made in Morocco”, dont les principaux points ont été présentés mercredi à Rabat à l’occasion de la Journée nationale du consommateur.

“Les Marocains sont prêts à consommer local et réduire la part de l’importé dans leur panier et par conséquent contribuer au développement de l’entreprise locale et au développement économique du pays, à condition que le produit soit dans un rapport qualité/prix acceptable”, indique l’étude réalisée par la Fédération Nationale des Associations du Consommateur (FNAC) en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce.