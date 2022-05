Macky Sall “satisfait” de la qualité de la coopération entre son pays et l’Allemagne

‘’J’ai exprimé au Chancelier Scholz ma satisfaction pour la qualité de notre coopération bilatérale’’, a dit Macky Sall lors d’une conférence de presse conjointe tenue au Palais de la République, avec le Chancelier Allemand, en visite officielle au Sénégal.

Olaf Scholz a entamé ce dimanche une visite dans trois pays Africains. Après l’étape du Sénégal, il se rendra au Niger, puis en Afrique du Sud.

La visite va durer jusqu’au 25 mai. Au cours de cette tournée, le Chancelier allemand abordera les questions de coopération économique et de sécurité, entre autres.

Le chef de l’Etat sénégalais a indiqué que la coopération entre son pays et l’Allemagne ‘’est concentrée aujourd’hui sur la promotion de l’énergie renouvelable, en particulier le solaire, sur l’efficacité énergétique et sur la formation professionnelle”.

“Nous avons en cours neuf projets et programmes”, a souligné Macky Sall rappelant que l’Allemagne est le premier partenaire bilatéral du Sénégal, dans la riposte sanitaire et la résilience socio-économique contre la pandémie (Covid-19).

Il a insisté sur l’importance de l’appui de la République fédérale d’Allemagne “à notre programme de résilience économique et sociale de son pays estimé à 100 millions d’euros”.

“L’Allemagne a aussi annoncé une contribution de vingt millions en soutien à la production de vaccins de l’Institut Pasteur de Dakar”, a-t-il souligné.

Il a révélé qu’au titre de l’initiative dite compact avec l’Afrique, l’Allemagne soutient le Sénégal dans le cadre d’un partenariat pour encourager les réformes dans le domaine de la législation et l’administration du travail, de la réforme foncière, l’accès aux financements et au développement des PME ainsi que de la formation professionnelle.

Macky Sall a salué à cet égard la visite du Chancelier Olaf Scholz qui intervient, dit-il, “surtout dans un contexte mondial assez tendu et avec des agendas très chargés”.

“Ce qui reflète la qualité excellente des relations sénégalo-allemandes, au-delà même du mandat actuel du Sénégal à la tête de l’Union africaine”, a-t-il fait noter.

Pour sa part, le Chancelier Allemand a déclaré que le Sénégal et l’Allemagne ‘’sont deux pays amis dont chacun peut compter sur le soutien de l’autre’’.

‘’Le partenariat qui lie nos deux pays est très étroit et deviendra plus important. Nous apprécions l’engagement du Sénégal pour la paix dans la sous-région’’, a-t-il dit.

‘’On veut être de bons partenaires du Sénégal et nous allons continuer à l’accompagner en honorant notre engagement dans la sous-région’’, a souligné Olaf Scholz.

L’Allemagne est en discussions “intensives” avec le Sénégal pour participer à des projets autour des ressources en gaz du pays ouest-africain, qui est lui-même prêt à alimenter l’Europe, ont déclaré les deux dirigeants.

“Nous sommes prêts, nous Sénégal en tout cas, à travailler dans une perspective d’alimenter le marché européen en GNL”, a déclaré M. Macky Sall.

“J’ai demandé au chancelier de nous accompagner pour le développement de ces ressources de gaz, pour la production de LNG à partir de l’Afrique vers l’Europe, et aussi pour le gas-to-power”, c’est-à-dire la production de gaz destinée à alimenter les centrales électriques locales, a dit le président sénégalais dont le pays prévoit le début de la production en décembre 2023, à raison de 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an dans un premier temps, et 10 millions en 2030.

Lors de son séjour au Sénégal, le chancelier allemand doit procéder avec le président sénégalais à l’inauguration de la centrale solaire photovoltaïque de Diass située à environ 40 km au sud-est de Dakar.

La centrale, d’une capacité de 23 Mégawatts, est le fruit de la coopération sénégalo-allemande à travers la KFW, la Banque publique allemande, et est l’une des trois composantes du programme de promotion des énergies renouvelables initié par les deux pays pour un montant de 34 millions d’euros.

L’énergie produite par cette centrale permet d’alimenter plus de 33 000 ménages et de générer pour l’Etat du Sénégal à travers la SENELEC une économie estimée à 1743837888 FCFA par année par rapport à une centrale thermique à fioul.

Après Dakar, le dirigeant allemand se rendra au Niger ou il doit rendre visite aux troupes allemandes engagées au sein du programme européen de formation (EUTM), dont la mission a été prolongée jusqu’à mai 2023 par le Parlement allemand. Lors des entretiens prévus avec le président du Niger, Mohamed Bazoum, Olaf Scholz fera le point notamment sur la coopération entre les deux pays.

L’Afrique du Sud sera la dernière étape de M. Scholz qui va visiter l’ancienne prison et la Cour constitutionnelle sud-africaine, et assister aussi à la célébration du 70e anniversaire de la Chambre allemande de l’Industrie et du Commerce pour l’Afrique australe.