Ligue arabe : réunion pour la mise en place d’un projet de convention sur la gestion des situations des réfugiés

La Commission mixte chargée de l’examen du projet de la convention arabe relative aux droits des réfugiés a tenu, dimanche au Caire, sa 9ème réunion.

Réunie durant deux jours, la commission composée d’experts et de représentants des ministères de l’Intérieur et de la Justice des pays arabes, examine le projet de convention sur la base d’une résolution des Conseils des ministres arabes de la Justice et de l’Intérieur portant sur l’attribution à la Commission la mission d’examiner le projet de convention, à la lumière des remarques émises par les pays membres.

Après la phase de rédaction, la convention sera soumise aux ministres arabes de la Justice et de l’Intérieur pour examiner son adoption.

Le Maroc prend part à cette réunion avec une délégation importante, composée de cadres des ministères de la Justice et de l’Intérieur, ainsi que de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).