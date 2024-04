L’UpM promeut la coordination entre les agences de développement euro-méditerranéennes

Les participants à cette rencontre de deux jours ont discuté des priorités communes dans la région ainsi que des possibilités de networking et de partenariat et partagé leurs conclusions sur le sujet, indique l’UpM dans un communiqué.

Cette initiative euro-méditerranéenne rassemblerait les acteurs du développement régional sur une base d’adhésion volontaire, créant ainsi un réseau qui permettrait la mise en commun de l’expertise et des ressources afin d’obtenir de meilleurs résultats. Elle contribuerait également à la valeur ajoutée du label UpM, une distinction qui a déjà été attribuée à 60 projets régionaux qui promeuvent les objectifs de l’organisation en matière de stabilité régionale, de développement inclusif et durable et d’intégration, souligne-t-on.

L’événement a été aussi l’occasion de présenter l’un de ces projets labellisés par l’UpM, la Méditerranée Nouvelle Chance (MedNC). Ce réseau, qui regroupe diverses initiatives au Maroc, en Égypte, en France, en Italie, en Jordanie, au Liban, au Portugal, en Espagne, en Algérie, et en Tunisie, s’intéresse à l’intégration socioprofessionnelle des jeunes qui ne sont pas en situation d’emploi, d’éducation ou de formation (NEETs) par le biais d’activités de renforcement des capacités.

Parmi les principales missions de l’UpM figurent l’encouragement de la coopération et le dialogue euro-méditerranéens et la défense des projets qui ont un impact positif sur la vie des gens.

« Bien qu’elle ne soit pas une institution donatrice, celle-ci représente un partenaire inestimable pour soutenir des projets régionaux en offrant diverses formes d’assistance vitale. En rassemblant les acteurs du développement des États membres de l’UpM afin de conjuguer leurs efforts, l’UpM exerce son pouvoir de rassemblement unique pour aider à améliorer et à obtenir des résultats concrets pour les populations de la région », a déclaré le secrétaire général de l’UpM, Nasser Kamel, cité dans le communiqué.