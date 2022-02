L’Union africaine vivement préoccupée par la tentative de coup d’État en Guinée Bissau

Dans un communiqué publié mardi soir, le Président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, affirme suivre « avec une vive préoccupation la situation en Guinée Bissau caractérisée par la tentative de coup d’État contre le gouvernement du pays ».

Le Président de la Commission « appelle les militaires à retourner, sans délais, dans leurs casernes et à assurer l’intégrité physique du président Umaro Sissoco Embalo et des membres de son gouvernement et à libérer immédiatement ceux parmi eux en détention ».

Des médias avaient rapporté que des tirs nourris étaient entendus mardi après-midi dans le secteur du palais du gouvernement à Bissau, capitale de la Guinée-Bissau.