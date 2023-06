L’Ukraine et l’économie au menu des entretiens Biden-Sunak

“Il n’y a aucun sujet d’importance mondiale, aucun, que nos nations n’abordent pas ensemble et où nous ne partageons pas nos valeurs communes pour améliorer les choses”, a souligné M. Biden lors d’une conférence de presse tenue à cette occasion.

La rencontre entre les deux dirigeants était aussi l’occasion de discuter des moyens d’approfondir les relations entre Washington et Londres.

Le président américain a remercié Sunak pour le soutien apporté à l’Ukraine et salué les relations entre leurs deux pays.

“Vous savez, les Premiers ministres Churchill et Roosevelt se sont rencontrés ici il y a un peu plus de 70 ans et ils ont affirmé que la force du partenariat entre la Grande-Bretagne et les États-Unis était la force du monde libre. Je pense toujours qu’il y a du vrai dans ces propos”, a déclaré Biden.

Les entretiens interviennent à un tournant de la guerre en Ukraine, après l’effondrement du barrage de Nova Kakhovka et avant une contre-offensive attendue des forces ukrainiennes.

Les États-Unis et le Royaume-Uni, qui sont les principaux pays à fournir de l’aide militaire à l’Ukraine, coordonnent leurs efforts pour fournir des avions de chasse F-16 à Kiev.

Lors de cette rencontre, Sunak a abordé les priorités économiques majeures de son pays, notamment les moyens d’établir des investissements plus étroits et des chaînes d’approvisionnement plus résilientes.

Sunak, qui a étudié dans la Silicon Valley et considère la technologie comme un sujet clé, a proposé une réunion au sommet l’automne prochain pour discuter de l’intelligence artificielle.

“Le Royaume-Uni et les États-Unis ont toujours travaillé de concert pour protéger notre peuple et maintenir notre mode de vie. Alors que les défis et les menaces auxquels nous sommes confrontés changent, nous devons construire une alliance qui protège également nos économies”, a souligné Sunak avant sa visite à Washington.

C’est la première fois que Sunak se rend à la Maison Blanche pour des entretiens officiels depuis qu’il a pris ses fonctions de Premier ministre en octobre dernier.