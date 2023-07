L’UE réitère “la plus haute importance” qu’elle accorde à son partenariat avec le Maroc en matière de pêche

L’Union européenne (UE) a réitéré “la plus haute importance” qu’elle accorde à son partenariat avec le Royaume du Maroc en matière de pêche, et “l’intérêt essentiel” qu’elle attache à sa poursuite “dans un esprit de confiance, de solidarité et d’intérêt mutuel”.