L’UE et le Bahreïn concluent un accord de coopération

Selon un communiqué du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), cet accord fournit un cadre institutionnel pour le dialogue politique et la coopération bilatérale entre l’UE et le Bahreïn en matière notamment de commerce, de recherche et d’innovation, d’énergies propres et d’énergies renouvelables.

Lors de leur rencontre, MM. Borrell et Al Zayani ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales entre l’Union européenne et le Bahreïn dans différents domaines d’intérêt mutuel, ajoute le SEAE.

Le chef de la diplomatie de l’UE et son homologue bahreïni ont également fait le point sur les derniers développements au Moyen-Orient, ainsi que sur les efforts en vue de faire progresser le processus de paix dans la région.