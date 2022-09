L’UE et la France accordent 25 millions d’euros pour améliorer l’électricité dans le nord du Nigeria

Le projet est financé conjointement par l’Union européenne et l’AFD et mis en œuvre par la Société de transmission du Nigeria (TCN).

Le projet vise à renforcer la croissance économique à faible émission de carbone en Afrique de l’Ouest en améliorant la qualité du réseau électrique au Nigeria et en soutenant le développement d’un marché régional de l’électricité dans le cadre du pool d’énergie ouest-africain (WAPP).

S’exprimant lors de la cérémonie de signature de l’accord, Clement Agba, ministre d’État au Budget et à la Planification nationale, a déclaré que le projet était conforme aux objectifs du plan de développement national 2021-2025.

M. Agba a expliqué que la signature de l’accord montrait que le Nigeria était sur la bonne voie pour mettre en œuvre le plan de développement.

“Je tiens à remercier l’UE et l’AFD, ainsi que le gouvernement français pour cette intervention dans le secteur de l’électricité au Nigeria, notamment en ce qui concerne les lignes de transmission et les sous-stations”, a ajouté le ministre nigérian.

Pour sa part, Xavier Muron, directeur pays de l’AFD au Nigeria, a souligné l’importance d’un tel projet en tant que facilitateur technique pour l’intégration au réseau des fermes solaires attendues dans la partie nord-ouest du pays.

De son côté, Sule Abdulaziz, directeur général de TCN, a expliqué que le projet du “corridor nord” est essentiel pour la TCN afin d’améliorer la stabilité du réseau et le plan d’expansion de la société.

M. Abdulaziz a, par la même occasion, assuré toutes les parties de la réussite de la mise en œuvre du projet.

Quant à l’ambassadrice de France au Nigeria, Emmanuelle Blatmann, a déclaré que la France était heureuse de soutenir le projet, mettant en avant le partenariat solide entre le Nigeria, la France et l’UE.

Parmi les objectifs spécifiques du projet, en accord avec le Plan de transition énergétique (PTE) du Nigeria, on énumère également le renforcement globalement du réseau nord-ouest et le développement de l’accès à l’électricité pour la population, l’évacuation et la distribution de l’énergie solaire produite par les futurs projets dans le nord.