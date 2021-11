L’UA profondément inquiète de l’escalade de la confrontation militaire en Ethiopie

Dans un communiqué publié mercredi, le Président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, affirme suivre avec une profonde inquiétude l’escalade de la confrontation militaire en République Fédérale Démocratique d’Éthiopie.

Le Président rappelle sa déclaration du 9 novembre 2020, et exhorte une fois de plus toutes les parties à sauvegarder l’intégrité territoriale, l’unité et la souveraineté nationale de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie. Il exhorte en outre les parties à engager le dialogue pour rechercher une solution pacifique dans l’intérêt du pays.

À cet égard, le Président appelle à la cessation immédiate des hostilités, au plein respect de la vie et des biens des civils, ainsi que des infrastructures de l’État.

Le Président demande en outre aux parties d’exhorter leurs partisans à ne pas commettre d’actes de représailles contre quelque communauté que ce soit, et de s’abstenir de tout discours de haine et d’incitation à la violence et à la division.

M. Moussa Faki Mahamat rappelle aux parties leurs obligations internationales en matière de respect du droit international humanitaire et des droits de l’homme, en particulier en ce qui concerne la protection des civils et l’accès des communautés dans le besoin à l’aide humanitaire.

Le Président réitère l’engagement continu de l’Union Africaine à travailler avec les parties pour soutenir un processus politique consensuel.

La réaction du Président de la Commission de l’UA intervient suite à l’escalade de la confrontation depuis dimanche entre les forces éthiopiennes et les rebelles du front de libération du peuple du Tigray (TPLF) autour des villes de Kombolcha et de Dessie relevant de l’Etat régional d’Amhara, situé quelque 400 kilomètres au nord de la capitale Addis-Abeba.

Face à cette situation, le gouvernement éthiopien a déclaré mardi l’état d’urgence pour six mois dans tout le pays à l’issue d’une réunion du Conseil des ministres.

Le Premier ministre Abiy Ahmed qui s’est entretenu lundi avec des responsables gouvernementaux de haut niveau sur l’actualité du pays, a promis la victoire dans la guerre menée contre les rebelles du TPLF dans le nord du pays.

«Nous les repousserons avec toute notre force», a affirmé M. Abiy Ahmed dans une déclaration devant les membres du gouvernement fédéral.

«Les défis sont nombreux (…) mais je peux vous dire avec certitude (…) que nous remporterons une victoire totale», a réitéré le Premier ministre éthiopien.