Covid-19 : Légère tendance à la hausse des nouveaux cas dans le monde (OMS)

« Plus de 3 millions de personnes ont contracté le nouveau coronavirus dans le monde entre le 25 et le 31 octobre, plus de 50.000 personnes en sont décédées », précise l’OMS dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire.

Le nombre de nouveaux cas a ainsi augmenté de 3 % et le nombre de décès de 8 % par rapport à la semaine précédente.

« Au cours de la semaine du 25 au 31 octobre 2021, une légère tendance à la hausse des nouveaux cas hebdomadaires a été observée, avec un peu plus de 3 millions de nouveaux cas signalés », a indiqué l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU

Selon les chiffres du bulletin, il s’agit exactement d’un total de 50.477 décès liés à la Covid-19 et de 3.021.634 nouveaux cas enregistrés dans le monde du 25 au 31 octobre.

Les baisses les plus importantes des nouvelles infections ont été signalées dans la région de la Méditerranée orientale (moins 12 %), suivie des régions de l’Asie du Sud-Est et de l’Afrique (-9 % chacune).

Dans le même temps, les Amériques ont signalé une hausse de 3 % et le Pacifique occidental – une augmentation de 2 %. Mais c’est l’Europe qui a recensé la hausse la plus importante. Le continent européen a confirmé les tendances observées ces dernières semaines.

L’Europe a répertorié une augmentation de 6 % des nouveaux cas hebdomadaires par rapport à la semaine précédente, soit près de 1,8 million de nouveaux cas et 24.000 nouveaux décès signalés cette semaine. « Ce sont des taux de cas régionaux similaires à ceux signalés en décembre 2020 », souligne l’OMS.

Plus globalement, le plus grand nombre de nouveaux cas a été signalé à l’OMS par les États-Unis (528.455), le Royaume-Uni (285.028), la Russie (272.147), la Turquie (182.027) et l’Ukraine (152.897).

Au cours des dernières 24 heures, l’organisation mondiale a été informée de 347.703 cas et de 5 981 décès. Au total, 246.951.274 cas confirmés de Covid-19, dont 5.004.855 décès, ont été signalés à l’OMS.

Au 1er novembre 2021, un total de 6.893.866.617 doses de vaccin ont été administrées dans le monde.