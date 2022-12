L’ouverture d’un consulat général à Dakhla est de nature à renforcer les relations entre Guatemala et Rabat (ministre guatémaltèque des AE)

“L’ouverture par la République du Guatemala d’un consulat général à Dakhla constitue un symbole de notre amitié”, a souligné M. Búcaro Flores dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie d’ouverture de ce consulat, le premier d’un pays latino-américain dans les provinces du Sud.

“Ce consulat offre l’occasion de raffermir davantage les relations entre le Guatemala et le Maroc notamment en termes de développement des échanges commerciaux et des infrastructures, mais aussi en matière d’éducation”, a expliqué le chef de la diplomatie guatémaltèque.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée notamment en présence du Wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar et du président de la région, El Khattat Yanja, ainsi que des consuls accrédités à Dakhla, de responsables et d’élus locaux.

Ce consulat s’ajoute aux 27 consulats ouverts dans les provinces du Sud, dont 15 à Dakhla et 12 à Laâyoune, l’objectif étant de profiter de l’essor et du développement économique de la région et de son ouverture sur le reste du continent africain. En effet, le Maroc, notamment les provinces du Sud, constitue un pont naturel pour la coopération avec l’Afrique de l’Ouest et le continent africain en général.

S’inscrivant dans le cadre des excellentes relations entre le Maroc et le Guatemala, la visite dans le Royaume de M. Mario Adolfo Búcaro Flores a pour objectif de donner un contenu renouvelé au partenariat solide entre les deux pays conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Excellence le Président Alejandro Eduardo Giammattei Falla.