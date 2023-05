Lord Ahmad de Wimbledon se félicite des relations solides entre le Royaume du Maroc et le Royaume Uni

“Je suis ravi des relations, du partenariat et de l’amitié solide qui existent entre nos deux nations, (…) et je suis heureux de constater le fort intérêt et l’alignement entre le Maroc et le Royaume-Uni”, a déclaré Lord Ahmad de Wimbledon lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de la tenue de la 4ème session du Dialogue Stratégique entre les deux pays.

“Le partenariat entre les deux Royaumes date de plus de huit siècles et il continuera à se renforcer”, a indiqué le ministre britannique, faisant remarquer que les relations unissant les deux Royaumes s’étendent à un certain nombre de secteurs clés tels que l’éducation, le commerce et le changement climatique. L’objectif et l’ambition partagés est de construire une planète plus sûre et plus sécurisée en matière d’environnement et de résolution de conflit, a-t-il ajouté.

Cette collaboration, a-t-il poursuivi, porte également sur la défense et les questions liées à la sécurité, à la criminalité transnationale et à la lutte contre le terrorisme, soulignant “le lien étroit entre nos équipes respectives de défense et de sécurité” qui constituent une base essentielle des relations bilatérales.

Evoquant le pilier fondamental de l’éducation, Lord Ahmad de Wimbledon a relevé l’objectif commun de doter “notre prochaine génération, nos jeunes, de compétences et de connaissances dont ils ont besoin pour l’avenir” notamment “en matière de technologie”.

Dans ce sillage, il a mis en avant l’inauguration en avril à Casablanca du premier campus universitaire britannique de l’université de Coventry.

Rappelant les échanges commerciaux annuels bilatéraux avoisinant aujourd’hui près de 3 milliards de livres sterling, le ministre britannique a émis le souhait de les développer davantage.

“Il est formidable de voir tant de Britanniques choisir le Maroc et renforcer les échanges commerciaux dans de multiples secteurs, ce qui confirme et consolide nos relations économiques créatrices d’emplois pour les deux pays”, s’est-il réjoui.

Il a, par ailleurs, indiqué avoir discuté avec M. Bourita des questions régionales, notamment l’immigration clandestine, ainsi que la poursuite des efforts en faveur de la paix et de la stabilité, mettant l’accent sur les perspectives internationales de la coopération, telles que l’action climatique, l’énergie propre et la croissance verte.

Lord Ahmad de Wimbledon s’est également félicité du choix du Royaume-Uni comme invité d’honneur de la 15è édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM).